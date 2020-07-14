Son dakika haberi! Erzurum Ticaret Borsası
Son dakika gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,41 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|42,01
|41,41
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|23,15
|25,72
|23,03
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,92
|32,00
|26,54
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:21 Kaynak: AA
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