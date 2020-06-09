Son dakika haberi! Esad karşıtı eylemlerin kilit isminin ölüm yıl dönümünde binlerce kişi bir arada - Son Dakika

Son dakika haberi! Esad karşıtı eylemlerin kilit isminin ölüm yıl dönümünde binlerce kişi bir arada
Gelen son dakika haberine göre Suriye'de Esad karşıtı eylemlerin önemli ismi olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Abdulbasit el-Sarut'un ölüm yıldönümünde binlerce kişi İdlib'de bir araya geldi.
Suriye'de Esad karşıtı eylemlerin önemli ismi olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Abdulbasit el-Sarut'un ölüm yıldönümünde binlerce kişi İdlib'de bir araya geldi.
Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi Abdulbasit el-Sarut, Esad rejimine karşı ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmalarda ağır yaralanarak hayatını kaybetmişti. 'Suriye Devrimi'nin önemli ismi El-Sarut'un ölüm yıldönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü. Bir araya gelerek Sarut'u anan binlerce kişi Esad'ın görevinin son bulmasını istedi. Hükümet karşıtı sloganlar atan İdlib halkı, Sarut'un Esad karşıtı eylemlerde önemli bir isim olduğunu vurguladı. Eylemciler, Esad rejiminin olmaması halinde devrimin olumlu sonuçlanacağını savunuyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:27 Kaynak: İHA
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