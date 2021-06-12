Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
İDLİB - Esab rejiminin İdlib'te yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Esad rejimi sabah saatlerinde İdlib'in güneyinde sivillerin bulunduğu Kafr Lata kasabasını topçu saldırılarla hedef aldı. Yerel kaynaklar saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 sivilin de yaralandığını belirtti. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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