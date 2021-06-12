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Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

12.06.2021 19:27

Son dakika habere göre - Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı Esab rejiminin İdlib'te yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

İDLİB - Esab rejiminin İdlib'te yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Esad rejimi sabah saatlerinde İdlib'in güneyinde sivillerin bulunduğu Kafr Lata kasabasını topçu saldırılarla hedef aldı. Yerel kaynaklar saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 sivilin de yaralandığını belirtti. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


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