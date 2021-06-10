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Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

10.06.2021 10:57
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü, System.String[]

Son dakika haberi: Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü
Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

Saldırı, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü - Son Dakika


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