Son dakika haberi: Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Bir son dakika haberine göre Beşşar Esed rejimi, İsrail uçaklarının, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail uçaklarının, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

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Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, gece saatlerinde Hama'nın doğu kırsalında yer alan Selemiye ve Sabbura bölgelerindeki bazı askeri noktalara saldırdığını iddia etti.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu hedefine ulaşmadan düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin orta kesimindeki Hama'da, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalarına, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika

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