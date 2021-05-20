Son dakika haberi... Esed rejimi sivillerin tarlalarına "açlık bombası" yöntemiyle saldırıyor - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illeri kırsalındaki ekili tarlaları "açlık bombası" adı verilen yöntemle yakıyor.

Rejim güçleri, Hama'nın kuzeyindeki Latamina ilçesinde ve Şakusiye köyünde, batı Halep kırsalındaki Etarib ilçesinde ve İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesi kırsalında sivillerin ektiği tarlaları düzenledikleri top ve havan saldırılarıyla ateşe veriyor.

"Açlık bombası" yöntemiyle sivillerin tarlalarını hedef alan rejim güçlerinin, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçladığı belirtiliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin askeri muhaliflerin cephe hatlarına yakın olan, hasat zamanı gelmiş tarları yaktığını söyledi.

Hac Yusuf, yakılan tarlalarda büyük oranda buğday ve arpa ekili olduğunu vurguladı.

Esed rejiminin tarlaları yakarak halkı daha da zor durumda bırakmayı ve binlerce sivili aç bırakmayı amaçladığını belirten Hac Yusuf, "Cephe hattındaki çıkan yangınlara müdahale edemiyoruz. Rejim güçleri, hareket eden herhangi bir araca saldırı düzenliyor." dedi.