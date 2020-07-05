Son dakika haberi... Eşeği ayağına dolanan ipten kurtardı, doğum yaparken başında bekledi - Son Dakika

AKSARAY'da Mehmet Göllü (45), yol kenarında ayağına dolanan ipten kurtardığı eşeğin doğum yaptığını fark edince başından ayrılmadı. Göllü, eşeğe bidonla getirdiği suyu verdi.

Otomobil tamircisi Mehmet Göllü, dün Aksaray- Ankara yolunun 5'inci kilometresinde kenarda ayağına ip dolanan eşeği gördü. Göllü, aracını durdurup, inerek, yanına gittiği eşeği ipten kurtardı. Göllü, bu sırada hayvanın doğum yaptığını fark etti. Eşeği yol kenarında bırakıp, gitmeyen Göllü, doğum boyunca bekledi. Eşek, doğurduğu yavrusunu yalarken, Göllü de hayvana bidonla getirdiği suyu verdi. Mehmet Göllü, "Sabah işe giderken eşeğin yardıma ihtiyacı olduğunu görünce hemen aracımı durdurup yardım ettim. Eşek ve yavrusunu yoldan geçen araçların çarpması için güvenli bir araziye alıp doğa koruma ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

Eşeğin, daha sonra sahibi tarafından alınıp, götürüldüğü öğrenildi.

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