Son dakika haberi! Esenler'de sokak ortasında Asiye Nur Atalay'ı öldüren saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Esenler'de sokak ortasında Asiye Nur Atalay'ı öldüren saldırgan tutuklandı

06.05.2022 16:48
Son dakika haberi! Esenler'de sokak ortasında Asiye Nur Atalay'ı öldüren saldırgan tutuklandı

Son dakika haber... Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.


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Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Esenler'de sokak ortasında Asiye Nur Atalay'ı öldüren saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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