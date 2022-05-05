Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

05.05.2022 18:05
Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Esenler'de sokak ortasında kafasından vurularak öldürülen genç kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Esenler'de sokak ortasında kafasından vurularak öldürülen genç kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, 19 yaşındaki Asiyenur Atalay, sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürülmüştü. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan genç kızın cenazesi, cenaze namazı için Cabir Bin Abdullah Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Atalay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Kızının tabutunun başında ağlayan annenin feryatları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorluk çeken anne Rahşan Atalay'a yakınları destek oldu. Asiyenur'un cenazesi ikindi namazından sonra Cabir Bin Abdullah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.

"KIZIM BAŞKASIYLA EVLENECEKTİ, DOĞUM GÜNÜNDE KATLEDİLDİ"

Cenaze namazından önce kameralara konuşan Anne Rahşan Atalay, "İlkokuldan beri takıntılıydı bırakmadı peşini. Zanlıyla çok konuştum, yalvardım, tehdit de ettim, şikayetçi de oldum. İki yıl içerde yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar. Çıktıktan sonra kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. konuştuğu çocukla beni tanıştırdı kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum başka ne deyim. Bir kere benin önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tüküreyim başka hiçbir şey istemiyorum. Allah kimseye göstermesin. Matbaada grafik tasarım olarak çalışıyordu kızım. O gün çalışmıyordu arkadaşıyla yemeğe gitmişti. Aradı beni yemekteyiz dedi. Saat 11.30'du sonra 12 de diğer arkadaşının yanına geçmişti. Kızım deseydin oraya gelirdim dedim. Arada da cenaze varmış o yüzden telefon çok az çekiyordu. Duyamadım ki ne demek istedi. Sadece tamam anne biz başkasına geçtik geliyoruz dedi. Yirmi suç kaydı varmış buna rağmen dışarda. Pandemiden dolayı dışarı çıkarmışlar. ve kızımın doğum gününde katledildi" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Hacer İnci - İHA)

Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Adli Tıp Kurumu, Cabir Bin, Esenler, Cenaze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Esenler'de sokak ortasında öldürülen genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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