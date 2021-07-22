Esenler'de baba 20 yaşındakini kızını boğarak öldürdü (1) - Son Dakika

ESENLER Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde bir 20 yaşındaki Zeynep U. isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan 40 yaşındaki H.U. isimli erkek de hastaneye kaldırıldı. H.U.'nun kızı Zeynep U.'yu boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.