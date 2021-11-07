Son dakika haberi! Esenler'de yaşanan şüpheli ölümle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul Esenler'de Ozan Oğuz'un hayatını kaybetmesinin ardından evden çıkan kişilerin tedirgin halleri polisi harekete geçirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edilip yakalanan şahıslar, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Esenler Davutpaşa Mahallesi, Melikşah Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında 26 yaşındaki Ozan Oğuz, dün sabah saatlerinde ölü olarak bulunmuştu. Polis ekipleri evde bulunan T.D. ve B.K. isimli kişileri gözaltına alırken, aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Şahısların çelişkili ifade vermesi ekipleri harekete geçirdi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay günü evden çıkan 2 erkek ve 1 kadın şahsın tedirgin davranışları polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen E.T., İ.U., B.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet sorgularının ardından kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL