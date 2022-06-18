Son dakika haberleri... Esenler'de zincir marketin deposunda çıkan yangında 1 çalışan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Esenler'de zincir marketin deposunda çıkan yangında 1 çalışan hayatını kaybetti

18.06.2022 15:15

Gelen son dakika haberine göre Esenler'de zincir marketin deposunda çıkan yangında 1 çalışan hayatını kaybetti Marketin deposunda çıkan yangında içeride uyuyan çalışan hayatını kaybetti Marketin deposunda çıkan yangına uykuda yakalandı Esenler'de bir marketin deposunda çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişiden 1'i...

Esenler'de zincir marketin deposunda çıkan yangında 1 çalışan hayatını kaybetti

Marketin deposunda çıkan yangında içeride uyuyan çalışan hayatını kaybetti

Marketin deposunda çıkan yangına uykuda yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de bir marketin deposunda çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 08.45 sıralarında Esenler Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerindeki bir zincir marketin şubesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre mağazanın açılış saatinden önce iş yerine gelen Muhammet Ali Yaşar (26), üstünü değiştirdikten sonra depoda uzandı. Gencin uyuyakaldığı sırada mağazanın deposundaki elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda tüm depo dumanlar içinde kaldı. Dumanlar tüm depoyu sararak çevreye yayıldı. Dumanları gören çevredeki esnaf durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada, gelen başka bir çalışan yangına müdahale etmeye çalışırken yaralanırken ekiplere içeride bir kişinin bulunduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine bodrum katını kontrol eden itfaiye ekipleri bir çalışanın hareketsiz yattığını fark etti. Daha sonra sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 26 yaşındaki gencin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Soğutma çalışmalarının ardından Yaşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri içeride inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başladı.

Olay hakkında konuşan ve vefat eden çalışanı her zaman gördüğünü anlatan Ahmet Can isimli vatandaş, "Aşağıda trafo mu ne sızıntı yapıyor. Dumanlar çıkıyor, arkadaşlar görüyor haber veriyor ve itfaiye, polis ve ambulans geliyor, yardım ediyor. Vaziyet bu, Allah rahmet eylesin. Arkadaş burada çalışıyordu, görüyorduk" dedi.

Dumanları gören ve itfaiyeye haber veren görgü tanığı İsmail Karaca ise "Her sabah buraya geldiğimizde çocuk kapının önünde oturuyordu. Ama bugün o saatte görmedim. Bizim arka taraftan duman çıkıyordu, biz zannettik ki ocak yanıyor. Sonra baktık marketten dumanlar çıkıyor. Hemen o sırada itfaiyeyi, ambulansı aradık yangın var diye. Müdahale ettiler ama Allah rahmet eylesin" dedi.

Öte yandan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen çalışanın tedavisine devam edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Esenler'de zincir marketin deposunda çıkan yangında 1 çalışan hayatını kaybetti - Son Dakika

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