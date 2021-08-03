Esenler Kaymakamlık Binası'nda yangın - Son Dakika

Esenler Kaymakamlık Binası'nın ecza deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler Kaymakamlık Binası'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık Binası'nın 3. katındaki ecza deposu olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binanın 3. katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

(Furkan Tan/İHA)