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Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu - Son Dakika

Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

14.09.2021 14:23

Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu Esenyurt Belediyesi'nin Üniversite Hazırlık kurslarında eğitim alarak üniversiteye yerleşen öğrencilerle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Bozkurt, "Başarılarınızı kutluyorum.

Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin Üniversite Hazırlık kurslarında eğitim alarak üniversiteye yerleşen öğrencilerle kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Bozkurt, "Başarılarınızı kutluyorum. Benim siyaset yapma nedenim siz gençlersiniz. Sizden daha değerli bir şeyimiz yok. Gençler bu ülkenin geleceği, teminatıdır. Gençleri olmayan ve gençlerini doğru yetiştirmeyen bir ülkenin ayakta kalması mümkün değildir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, Üniversite Hazırlık kurslarında yıl boyunca eğitim alarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşen öğrenciler için kahvaltı programı düzenledi. Esenyurt Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya gelerek, onlara tavsiyelerde bulundu. Programda öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Bozkurt, "Birbirinizle lütfen barışık olun, ötekileştirmeyin. Tercihleriniz sizin arkadaşınızla kavga etmenize, ayrışmanıza sebep olacak bir şey değildir. Geriye çalışmak, üretmek, hakça paylaşmak kalıyor. Eğer çalışırsak, üretirsek, hakça paylaşırsak adaletsizlik olmayacaktır. Dolayısıyla emek vereceğiz, güven oluşacak, istikrar oluşacak. Bütün bunların sonucunda da gençler geleceklerini dışarıda aramayacaklar. Bir ağabey olarak size söyleyebileceklerim bunlar ama bir Belediye Başkanı olarak hukuk çerçevesinde yapmam gereken neyse yapacağım. Sizden daha değerli bir şeyimiz yok çünkü. Gençler bu ülkenin geleceği, teminatıdır. Gençleri olmayan ve gençlerini doğru yetiştirmeyen bir ülkenin ayakta kalması mümkün değildir. İnşallah okuldan mezun olduktan sonra da elimizden gelen ne varsa destek olacağız" diye konuştu.

"Değerli olan şey çaba gösteriyor olmanız"

Gençlerin iyi bölümlere yerleşmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, "Haftaya sizinle başlamak çok güzel. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir yerlere yerleşmiş olmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Önemli olan bir şey için uğraşmak, çaba sarf etmek. Yerleşmiş olmanız ya da yerleşmemiş olmanız sizin değerli ya da değersiz olduğunuzu belirlemez. Birisi çok iyi bir puan almıştır, birisi az puan almıştır. Değerli olan şey çaba gösteriyor, uğraşıyor olmanız; ahlaklı olmanız. Ben öyle değerlendiriyorum. Başarılı olmanız kaynakları doğru kullandığınız anlamına geliyor. Öğrencinin kaynağı zamanıdır, kitabıdır, ailesinin ve çevresinin verdiği olanaklardır. Bu anlamda ben hepinizi canıgönülden alkışlıyorum. Yeni bir ufka açılıyorsunuz. Ben inanıyorum ki hepiniz eğer biraz önce konuştuğumuz çerçevede hareket ederseniz çok mutlu olacaksınız" şeklinde konuştu.

"Başarılarınızı kutluyorum"

Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden Başkan Bozkurt şunları ekledi: "Başarılarınızdan mutlu olacağız. Geleceğe daha umutla bakacağız. Ben öğretmenlerime ve Müdür Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir iş yapıyorlar. Benim oğlum da orada kursa devam etti. Bu, buraya olan güvenimin de göstergesidir aynı zamanda. İnşallah daha güzelini beraber oluştururuz. Bizim Öğrenci Destek Ofisi'miz var. O ofisimiz bizzat ilgilenecek; İnşallah bundan sonraki süreçte de stajlarınızda, burs olanaklarında da fayda sağlamaya çalışacağız. Ben elde ettiğiniz başarılardan çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Sizi seven bir belediye başkanınız olduğunu unutmayın. Sizi öpüyorum. Başarılarınızı kutluyorum. Geleceğimiz umutla, ışıkla, sevgiyle, saygıyla ve güzelliklerle dolsun diliyorum."

"Çok iyi olanaklarda eğitim aldık"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin Üniversite Hazırlık kursunda eğitim alarak Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanan Merve Deniz, "Esenyurt Belediyesi'ne, bize böyle bir imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde çok daha iyi olanaklarda eğitim aldık. Öğretmenlerimiz çok destek oldu. Kaynak olarak çok yardımcı oldular bize, o yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Bütün olanakları Belediyemiz sağladı, bize sadece çabalamak düştü. Biz de öğretmenlerimizin ve Belediyemizin verdiği olanaklardan dolayı daha çok çabalamak istedik ve istediğim bölümü kazandım."

"Öğretmenlerimiz hep yanımızda oldu"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Yasemin Torun, "Hepimiz için zor bir dönemdi ama sağ olsun öğretmenlerimiz hep yanımızda oldu. Onların da desteğiyle güzel bir sene geçirdik." Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Sezin İlbey ise "Esenyurt Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kurslarına gittim. Çok memnundum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere kurumumuzun müdürüne ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Esenyurtlu gençler büyük başarı gösterdi

Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları üniversiteye girişin anahtarı oldu. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden 163'ü prestijli üniversitelerde iyi bölümler kazandı.

Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu
Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye başkanı üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu - Son Dakika
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