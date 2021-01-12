Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

12.01.2021 10:55

Son dakika habere göre Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi Esenyurt'ta polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuya karşı mücadelesini devam ettiriyor. Ekipler, önceki gün bir evde uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda eve operasyon düzenleyen polis, ev içerisinde aralarında esrar, kokain ve uyuşturucu haplarında bulunduğu toplam 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Evde uyuşturucu satışı sırasında kullanılan hassas terazi de bulundu.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Esenyurt, Esrar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak         
09:46
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun         
09:07
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak         
07:41
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:16:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei