Son dakika haberi: Esenyurt'ta 3'üncü kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

ESENYURT'ta dışarı çıkan annesini bekleyen 4 yaşındaki çocuk üçüncü kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu 4 yaşındaki Meryem Mohammed Anis dışarıdaki annesini beklerken balkona çıktı. Balkonda annesini bekleyen 4 yaşındaki Anis, 3'üncü kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Çocuğun yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada eve dönen anne çocuğunun hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Acılı anne çocuğunun başında feryat ederek ağladı. Öte yandan, olay yerinden geçen bir kişi Anis'i hayatta tutmak için kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- İstanbul