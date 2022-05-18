Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27'nci katında patlama yaşandı

Dairenin kopan parçaları etrafa saçıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks sitede bulunan 38 katlı bir binanın 27'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Dairenin camları ve bazı parçaları etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede çıkan yangını kısa sürede söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle sitede yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.