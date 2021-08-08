Son dakika haberi: ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 15.30 sıralarında Çınar Mahallesi 1410 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Apartmanda yaşayan Ramazan Tanırgan, Evde yemek yiyorduk, 'Yangın var' dediler. Dışarı çıkıp baktık, yangın yeni başlamış. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale etti. Yangın çatıda çıktı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Mahalle sakinleri de büyük bir tedirginlik yaşadı dedi.