Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

26.04.2022 00:52

Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yangın çıktı.

Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1552. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan, içlerinde çocukların da bulunduğu 12 kişiyi tahliye etti. Çıkan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaparak yangını tamamen kontrol altına aldı. Tahliye edilen vatandaşlardan 3'ü yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yanan dairede maddi hasar oluşurken, ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

YORUMLAR
500
Son dakika! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI; 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Son dakika! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI; 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı Esenyurt'ta yanan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement