Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1552. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan, içlerinde çocukların da bulunduğu 12 kişiyi tahliye etti. Çıkan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaparak yangını tamamen kontrol altına aldı. Tahliye edilen vatandaşlardan 3'ü yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yanan dairede maddi hasar oluşurken, ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.