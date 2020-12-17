Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada

17.12.2020 13:24
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada, System.String[]

ESENYURT'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR 7 otomobile çarpıp hurdacının konteynerlerine daldı.

ESENYURT'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR 7 otomobile çarpıp hurdacının konteynerlerine daldı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı hurdacının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Mustafa Aşık'ın kontrolünü kaybettiği 27 ATM 40 plakalı TIR yokuş aşağıya hızla gelerek park ve seyir halde bulunan toplam 7 otomobile çarptı. Hızını alamayan TIR bir hurdacının girişinde bulunan konteynerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsüne TIR'ın geldiğini gören vatandaşların panikleyerek kaçması ve kaza anı yansıdı.

"BU TARAFA KAÇTIM"Kaza anında son anda kaçmayı başaran depodaki işçilerden Muhammed Nasri, "Ben kapıyı açtım, araba yukarıdan geldi. Bir araba buradayken, diğer tarafa gitti. Bir adam diğer tarafa, ben de bu tarafa kaçtım. Bende bir şey yok. 4 - 5 arabaya vurdu" dedi.

"AYAĞINDA ÇORABI DA YOKTU"

TIR'ın girdiği işyeri sahibi Kenan Dikmen ise "Ben işteydim. Arkadaşlar arayıp, dükkana TIR girdi dedi. Geldiğimde burada TIR vardı. Taksiyi takmış. Burada da adam yatıyordu, sarhoştu. Ben gelmiştim, hatta araya saklanmıştı. Gittik çıkardık, adam ayakta duramıyordu. Ayağında çorabı da yoktu. Şişesi de şuraya düşmüştü hatta. Ondan sonra geldik böyleydi" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada
Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada

Mustafa Aşık, Esenyurt, Kaza, Tır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 7 otomobile çarptıktan sonra hurdacıya giren TIR kamerada - Son Dakika


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