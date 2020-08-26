Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ESENYURT'ta sağ ve sol bacağından bıçaklanan Cihan İpekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay pazartesi günü saat 17.50 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahalesi 2116 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağ ve sol bacağından yaralı olan Cihan İpekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan Fatih A.'nın ise yaralı olarak kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi. Cihan İpekçi hastanede hayatını kaybederken, Fatih A. polis ekiplerine kendisi ile Cihan İpekçi'yi bıçaklayan kişinin Taner İ. olduğunu ifade etti. Fatih A.'nın üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, otomobilinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Fatih A.'nın ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Taner İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Taner İ. dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:24
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tablosu, İBB'nin Saraçhane'deki binasına konuldu Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu