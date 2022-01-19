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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada

19.01.2022 15:09

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada Tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı İçerdekileri tehdit edip bıçağı boğazlarına dayayan saldırgan bir doktoru da yumruk atarak darp etti Esenyurt'ta...

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada

Tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı

İçerdekileri tehdit edip bıçağı boğazlarına dayayan saldırgan bir doktoru da yumruk atarak darp etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı. İçerdekileri tehdit edip bıçağı boğazlarına dayanan saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. İki kişi arasında hastanenin yakında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Ardından hastaneye girmek isteyen taraflara güvenlik görevlileri izin vermedi. Olay yerinden ayrılan taraflardan biri girip yakınlarını toplayıp yeniden hastaneye geldi. Bıçaklı Ali Rıza B. hastaneye girerek kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Görevlilerin yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hastaları ve personeli bıçakla tehdit etti. Hastalardan birini bıçakla korkutan saldırgan ardından acildeki doktora yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle gözlüğü kırılan doktor gözünden yaralandı. Orada bekleyen bir kişinin boğazına bıçak dayayıp tehditler savuran saldırgan olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, saldırgan bu kez pansuman için geri döndü. Pansuman yaptırmaya gelen saldırgan gözaltına alındı. Ali Rıza B'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan hastanede yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada

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Esenyurt, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan hastaneyi bastı: Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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