Son dakika haberi... ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika
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Son dakika haberi... ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR

29.04.2022 16:35
Son dakika haberi... ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR

Son dakika haber: ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı.

ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişinin pencerenin altına yanaştırdığı kapalı kasa minibüsle mahsur kalanları kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Minibüsünü  birinci kattaki dairenin penceresinin önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ALT KAT YANIYORDU"Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Sürücünün minibüsü ile vatandaşları kurtarması (Cep telefonu kamerası) -Dairenin alevli şekilde yanması (Cep telefonu kamerası)-Dairenin yangın sonrası hali-İtfaiye ve polis ekipleri-Yunus Emre Süzer ile röp

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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İtfaiye, Yangın, Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika
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