ESENYURT'TA CİNAYET; KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

-Karısını bıçaklayan adam;

"Aramızda tartışınca kendimi kaybettim ve bıçakladım."

Mustafa BAKIRHAN/ ESENYURT'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli eş gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı. Haddahın ilk ifadesinde, "Aramızda tartışınca kendimi kaybettim ve bıçakladım"

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. Evdeki tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girildi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hiba Yusuf, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu, kocası Fadi El Haddah gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Haddahın ilk ifadesinde, "Aramızda tartışınca kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Korumaya alınan ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını, daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi.

"KENDİMİ KAYBETTİM BIÇAKLADIM" DEMİŞ

Bu arada gözaltına alınan Haddah'ın ilk ifadesinde, "Uzun süredir düzenli bir şekilde çalışamıyorum. Psikolojim bozuktu. Aramızda tartışınca kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: ---------------------Olay yerinden detaylar -ailenin çocuğundan detaylar -Olay yeri inceleme ekipleri -Çocuğu alan görevlilerin olay yerinden ayrılması -Cinayetin işlendiği bodrum katın penceresi -Rop -Cenazenin çıkışı -Genel ve detaylar