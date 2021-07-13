Esenyurt'ta "çocuk gürültüsü" nedeniyle öldürülen kadının 12 yaşındaki kızı: sanık beni görmedi, görseydi beni de vurabilirdi - Son Dakika

ESENYURT'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın , "Evet bu olayı ben gerçekleştirdim. Normalde sakin bir insandım. Nasıl böyle bir suç işledim bilmiyorum" dedi. Öldürülen kadının 12 yaşındaki kızı M.K. olay günü gürültü çıkarmadıklarını belirterek, "Ağabeyim 'Yapma ne olur' dedikten sonra şahıs ağabeyimi de vurdu. Beni görmedi, beni görseydi belki beni de vurabilirdi" dedi. Duruşma mütalaanın hazırlanması için ertelendi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Aydın, SEGBİS ile katıldı. Sanık Aydın savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaları kabul ediyorum. Eylemi ben gerçekleştirdim. Daha öncesinde müşteki ve maktullerle aramızda bir şeyler olmuştu. Ama bunların ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben normalde sakin bir insandım. Nasıl böyle bir suç işledim bilmiyorum. Mahkemenizden beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BENİ GÖRMEDİ, GÖRSEYDİ BELKİ BENİ DE VURABİLİRDİ"

Duruşmada öldürülen kadının 12 yaşındaki kızı M.K. adli görüşme odasında sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade verdi. Olay günü annesi ile kahvaltı yaptığını, bu sırada bir patlama sesi duyduklarını anlatan M.K. "O esnada ağabeyim E.K. uyuyordu. Patlama sesinin ardından annem kapıya yöneldi. Kapının açık olduğunu görünce arkasına geçti. Bu sırada dışarıdan bir kaç el daha ateş edildi. ve dışarıdaki adam annemi vurdu. Hemen uykudan uyanıp gelen ağabeyim de kapıyı kapatmaya çalışıp bir yandan da 'Annemi vurdun, ne olursun yapma' şeklinde bir şeyler söylüyordu. Ben kapının hemen yakınındaki odada saklanmıştım ve kapı aralığından bakıyordum. Ağabeyim 'Yapma ne olur' dedikten sonra şahıs ağabeyimi de vurdu. Beni görmedi, beni görseydi belki beni de vurabilirdi. Biz evde ses de çıkarmıyorduk" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya verilmesine kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

"BİR GÜN SONRA DOĞUM BEKLERKEN EŞİMİN CENAZESİNE GİTMEK ZORUNDA KALDIM"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan maktul T.K.'nın eşi G.K. " Bir silah sesiyle eşim kapıya doğru yöneldi. Biz ilk başta doğalgaz patlaması sandık. Eşimin arkasından ben de gittim. Gittiğimde eşim yerde yatıyordu, vurulmuştu. Bir çocuğum da evdeydi. Katil bana doğru da silah doğrulttu ben eve kaçtım. Katil evin içinde kayınvalidemi ve eşimi binada mahsur bıraktı, bu yüzden kimse müdahale edemedi. Biz aşağı inemedik, aşağından da kimse gelip bize yardım edemedi. Yarım saat 45 dakika sonra müdahalede bulunuldu. Ben 9 aylık hamileydim, sancılarımla bir gün sonra doğum beklerken eşimin cenazesine gitmek zorunda kaldım. Bebeğimin solunumu durdu. Çok feci bir gün yaşadık, hayatımız mahvoldu. Bunun bir bedeli olmalı, sanığa verilecek en ağır cezalar bile hafif kalacak ama yine de içimizi soğutacak bir ceza bekliyoruz. İnşallah adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇOCUĞUM BANA 'ANNE SEN TOPRAĞA GİTME' DİYOR" "Benim doğmamış çocuğum babasını görmedi" diyen G.K. şunları söyledi: "Bebeğim ve 3 yaşındaki çocuğumla ortada kaldım. Eşimle birlikte yaşadığım evime bile giremiyorum. Eşimle beraber ben de o evden çıktım ve artık giremiyorum. Çocuklarım 'baba' deyip duruyor. Benim çocuğum bana 'anne sen toprağa gitme' diyor. Bunların bir karşılığı olmasın mı? Bizim 4 kişilik bir aile olma hayalimiz vardı ama biz bunu yaşayamadık. Hiçbir suçumuz hiçbir günahımız yokken bunlar başımıza geldi."

"BİZ HAKİMLERİMİZDEN, SAVCILARIMIZDAN ADALET İSTİYORUZ"Maktul F.K. oğlu T.K. "Suçsuz yere bunlar başımıza geldi. Benim annem savunmasızdı, kapının arkasında 50 yaşında kadın. Ağabeyimin elinde silah yoktu. Çatışmaya girseler ya da ağabeyim ona vursa tamam 'vurdu' dersin. Ama ağabeyim de savunmasızdı. Hepsi savunmasız. Sen nasıl pompalı tüfeği eve sokuyorsun. Biz hakimlerimizden, savcılarımızdan adalet istiyoruz. Bizim canımızı nasıl yaktıysa onun canını da yaksın hakimler" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, geçen yıl meydana gelen olay anlatıldı. Sanık Akın Aydın'ın iddiasına göre gürültü gelmesi üzerine av tüfeğini alarak üst kata çıktığı, burada maktul F.K. isimli kadınla tartışmaya başladığı, F.K.'nın kapıyı kapatması üzerine sanığın kapının arkasında F.K.'nın olduğunu bilerek kapının orta ve kilitlenmesini engellemek için kilit bölgesine 5-6 el ateş ettiği anlatıldı. Kapının açılması üzerine sanık Aydın'ın, maktul F.K. ve oğlu E.K.'ya ateş etmeye devam ettiği belirtilirken, sanığın maktul T.K.'ya da birden fazla kez ateş ettiği kaydedildi. Sanığın emniyet ve sorgu hakimliğince verdiği ifadelerde üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği de belirtildi. İddianamede sanık Akın Aydın'ın maktul F.K. ve oğlu T. K.'ya karşı "Kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, müşteki E.K.'a karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

- Sarıkaya