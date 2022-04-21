Son dakika haberi | Esenyurt'ta esnaf ve vatandaşın sopalı kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta esnaf ve vatandaşın sopalı kavgası kameraya yansıdı

21.04.2022 09:51
Son dakika haberi | Esenyurt'ta esnaf ve vatandaşın sopalı kavgası kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bilinmeyen bir nedenle eli sopalı esnaflar, tartıştığı vatandaşlara sokak ortasında saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle esnaf ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda olay büyürken, sopaları eline alan esnaflar, tartıştıkları gruba saldırdı. Dakikalarca devam eden kavgada defalarca sopa darbelerine maruz kalan şahıslar kaçarken, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle olayı izledi. Yaşanan o kavga anlarıysa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Esenyurt, Savaş, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Esenyurt'ta esnaf ve vatandaşın sopalı kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika


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