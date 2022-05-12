İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

12.05.2022 15:16

? ESENYURT'ta, alkollü olduğu öne sürülen Birkan G., evine gittiği eniştesi Burak Özcan'ı bacağından silahla vurdu.

? ESENYURT'ta, alkollü olduğu öne sürülen Birkan G., evine gittiği eniştesi Burak Özcan'ı bacağından silahla vurdu. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Birkan G., alkollü şekilde eniştesi Burak Özcan'ın evine geldi. Bir süre evin içinde oturan ikili arasında tartışma başladı. Birkan G., eniştesi Özcan'ı, tabanca ile bacağından yaraladı. Saldırgan kayınbirader, olay sonrası aşağıda kendisini otomobil ile bekleyen arkadaşıyla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özcan, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Birkan G.?nin apartmana girdiği, silah ile ayrılıp kaçtığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"SANDALYENİN ÜZERİNDE BAYILMIŞ HALDEYDİ"

Burak Özcan'ın komşusu Ali Balcı, "Gece saatlerinde oldu. 2 el silah sesi geldi. Karşı komşumun kapısının açık olduğunu gördüm. Gittiğimizde vuran kişi orada yoktu. Burak Özcan, sandalyenin üzerinde bayılmış haldeydi. Hemen ambulansı aradık. Polis ve ambulans geldi. Vuran kişi kayıplara karıştı. Çocuğu birebir görmedi. Olay anını görmedi. Eşinin yanında oldu" dedi.

İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU
İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? ESENYURT'TA EVİNE GİTTİĞİ ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU - Son Dakika
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