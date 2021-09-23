Üye Girişi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi - Son Dakika

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

23.09.2021 03:35

Son dakika haber... Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.

Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LFN 174 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı. İddiaya göre, işten çıktıktan sonra evine doğru giden Emre Ağbulak kaldırımda bulunduğu sırada kontrolden çıkan midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz genci midibüsün altından itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri midibüsün altında kalan Emre Ağbulağ'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan genci Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik"

İşten gelirken kazayı gördüğünü ifade eden Ramazan Dinç, "Şirketten çıktık, eve geliyorduk. 12.25- 12.30 gibi biz burada durduk. Bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba boşalmış geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyorduk. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu, çünkü herkes apar topar koşarak indi. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Kaza yapan aracın sürücü ile personelleri de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı" diye konuştu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada bir servis aracı ve cadde üstündee bulunan bir kafetaryada maddi hasar meydana geldi. Midibüs sürücüsü ve beraberinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Esenyurt, İtfaiye, Midibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu 00:18 Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı 23:25 Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah 22:50 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 18:53 Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti 17:17 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi 15:23 Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor         
00:30
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı         
23:58
CHP'den CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna yanıt: Önümüzdeki günlerde netleşir         
23:16
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı         
23:00
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı         
21:44
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 03:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement