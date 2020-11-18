Son dakika haberi! ESENYURT'TA FECİ KAZA; SOKAKTA OYNAYAN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK TAKSİNİN ALTINDA KALDI - Son Dakika

Son dakika haberi! ESENYURT'TA FECİ KAZA; SOKAKTA OYNAYAN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK TAKSİNİN ALTINDA KALDI
18.11.2020 15:01
Son dakika haber... ESENYURT'ta 4 yaşındaki Abdullah Karataş sokakta oynarken, taksinin altında kaldı.
ESENYURT'ta 4 yaşındaki Abdullah Karataş
sokakta oynarken, taksinin altında kaldı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 THC 03 plakalı taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş'a çarparak altına aldı. Küçük çocuk ağır yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı. Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü. Güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.
- İstanbul
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