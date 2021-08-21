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Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti

21.08.2021 13:22

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta, fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen genç kız, yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta, fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen genç kız, yaşamını yitirdi.

Sultaniye Mahallesi 617. Sokak'ta misafir olarak evinde kaldığı akrabasıyla gün batımının fotoğrafını çekmek için çatıya çıkan Kübra Doğan (23), inerken apartman boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Mardin'e gönderilecek

Genç kızın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeyi almak için burada bekleyen amca Nebi Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeğenlerini çatıya çıkmamaları konusunda uyardıklarını, genç oldukları için kendilerini dinlemediklerini söyledi.

Binanın çatısında ihmal olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Bir ihmal olmasa ayağını da atsa kız, oradan düşmez, ihmal var. Gençlik bu, buraya da çıkarsın, çatıya da çıkarsın, normal bir şey bu. Yarın öbür gün, orada oturan bir dairenin sahibi, anteni bozulunca, oraya çıkacak sonuçta, nereye çıkacak? Oraya ucuz bir plastik koymuş ki Allah korusun yarın öbür gün çatıda insanın bir işi olur, kiremidi, çatısı bozulur, oraya çıktığı zaman demez mi? 'Bir insan ayağını bastığı zaman havalandırma boşluğundan direkt aşağı düşer' diye. Burada müteahhidin çok büyük bir kusuru var. Bunun da peşini bırakmayacağız. Düşünsene, kız ayağını atar atmaz altından hemen kırılıp 9. kattan yere düşüyor. İncecik bir şey koymuş, şeffaf bir şey, plastik. Oranın üzerine demir, saç gibi sağlam olacak bir şey koyması lazım."

Kübra Doğan'ın cenazesinin Mardin'in Midyat ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, genç kızın düşme anı, akrabasının cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi.

Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti
Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti
Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti
Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Esenyurt'ta fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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