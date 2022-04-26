ESENYURT Meydanı'nda, gündüz dilencilik yaptığı iddia edilen çocuk ve kadınların, gece mazgal çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Salı günü gece saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Gündüz saatlerinde kafe ve meydanda dilencilik yaptığı iddia edilen 2 kadın ve yanındaki çocuklar, aynı noktada bulunan mazgalları çaldı. Sabah geldiklerinde mazgalların sökülmüş olduğunu gören iş yeri sahipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri, durumu polis ve belediye yetkililerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Sökülen mazgallar ise hala takılmadığı için vatandaşlar, boş kalan noktaları sunta ile kapattı. Yaşanan hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÜNDÜZ DİLENİYORLAR, AKŞAM HIRSIZLIK YAPIYORLAR"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Muhammed Ilman, "Hırsızlığı yapan kişiler, dilenci. Akşama kadar burada dileniyorlar. Anneleri mi artık bilmiyorum, başlarında biri bekliyor. Kızdığımız zaman birisi muhakkak yanımıza geliyor. Kafelere girip, dilencilik yapıyorlar. Gece de gelip hırsızlık yapıyorlar. Gündüz dileniyorlar, akşam hırsızlık yapıyorlar. Tam bir de gece kimsenin olmadığı saatte yapıyorlar" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamerası-Hırsızlık anları -Çocukların çaldığı mazgalları taşıması-Aktüel-Mazgalların çalındığı yer-Çalınan mazgallar yerine konulan suntalar-Muhammed Ilman ile röp

-Genel ve detay görüntüler