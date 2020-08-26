Son dakika haberi! Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü - Son Dakika

- Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Evine giderken kamyonun altında kaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam hafriyat kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında bir süre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Esat Gökçe bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçen'nin hayatını kaybettiği görüldü.

Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kaza nedeni ile bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe'nin cesedi belediye ekipleri tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.