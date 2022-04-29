ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
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ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

29.04.2022 12:12

? ESENYURT'ta boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, araya giren kıraathane sahibinin oğlu ve arkadaşı yaralandı.

? ESENYURT'ta boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, araya giren kıraathane sahibinin oğlu ve arkadaşı yaralandı. Yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, boşanma davası nedeni ile aralarında husumet bulunan ailenin kıraathanede olduğunu öğrendi. Kıraathanenin önüne gelen 4 kişiden biri belinden tabanca çıkarıp, kıraathanenin içinde olan husumetlilerine seslendi. Damadın dışarı çıkması üzerine, elinde tabanca olan kayınbirader ateş etmeye başladı. Mermiler, araya girmeye çalışan kıraathane sahibinin oğlunu ve arkadaşının bacağına isabet etti. Dışarıda bekleyen 3 saldırgan ise kıraathaneden dışarı çıkan kişilere odunlarla saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıraathane sahibi Ramazan Küçükyavuz, "Beklemediğimiz bir anda ateş açtılar. Dışarı çıktığımda oğlumun yaralandığını gördüm. İki kişinin arasında yaşanan bir şey bize yansıdı. Kıraathanemi bastılar. Yaralanın durumu şu anlık iyi. Boşanma davası sebebiyle damat ile kayınbirader arasında yaşanan olay bize yansıdı." dedi.

ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA
ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
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