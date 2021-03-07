Esenyurt'ta jandarmanın uyuşturucu imalathanesine operasyonu kamerada - Son Dakika

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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla ülkemize getirdikleri ham maddeyi kurdukları çeşitli düzeneklerle işleyerek kullanıma hazır uyuşturucu madde haline getiren ve irtibat kurdukları kişilere pazarlayan İran uyruklu A.B.'nin Esenyurt'ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 80 kilogram metamfetamin, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok miktarda sıvı ham madde ve uyuşturucu madde imal etmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi. Şüpheli A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

LÜKS EVİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişinin piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucu maddelerin Esenyurt'ta lüks bir sitede oturan İran uyruklu A.B. tarafından piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, sık sık eczaneye giderek alışveriş yapan İran uyruklu şüpheliyi suç unsurlarıyla birlikte etkisiz hale getirmek için lüks site etrafında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelinin eşkali ve kiralamış olduğu daireyi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. İran uyruklu A.B.'nin adeta harabeye çevirdiği lüks evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde imal etmek için oluşturulan düzenekler, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok miktarda sıvı ham madde, bu ham madde ile üretildiği tespit edilen 80 kilogram metamfetamin ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ŞÜPHELİ İMALAT ESNASINDA KENDİNİ YAKMIŞGözaltına alınan İran uyruklu A.B., uyuşturucu madde imal ederken kendisini yaktığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli A.B. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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