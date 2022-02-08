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Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika

Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar

08.02.2022 17:45
Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar

ESENYURT'ta, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık'ı, kulübede ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın yerini değiştirmek istediği sırada elektrik çarptı.

ESENYURT'ta, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık'ı, kulübede ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın yerini değiştirmek istediği sırada elektrik çarptı. Ölümden dönen kadın, güvenlik kamerasından sigara içtiğinin tespit edilmesi üzerine işten çıkarıldığını öne sürdü.

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenkent Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, görev yeri olan kulübede kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı kadını çarptı. Yaklaşık 5 saniye akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen Fatma Işık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise kulübenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ İŞTEN KOVULDU

Ölümden dönen Işık'ın başına gelenler bununla da kalmadı. İddiaya göre firma, Işık'ın yaşadığı olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda kadın güvenlik görevlisinin kulübede sigara içtiği görüldü. Işık bunun üzerine işten çıkarıldığını öne sürdü.


Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar
Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar
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Güvenlik Görevlisi, Fatma Işık, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta kadın güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü anlar - Son Dakika


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