Son dakika haberi... Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberine göre ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polisin yangınla ilgili olarak çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:51
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu NASA, yeni robotu ile Mars'ta hayat arayacak Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Alanyaspor'lu Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna cevap verdi Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor