Son dakika haberi... Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polisin yangınla ilgili olarak çalışmaları devam ediyor.