Esenyurt'ta kömürlük yangını - Son Dakika

Esenyurt'ta kömürlük yangını
02.04.2021 16:43
Esenyurt'ta kömürlük yangını Esenyurt'ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı.
Esenyurt'ta kömürlük yangını
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartmanda kömürlük ve depo olarak kullanılan yerde, yangın çıktı. Yangına vatandaşların attığı izmaritin sebep olduğu iddia edildi.
Olay, Battalgazi Mahallesi 310'uncu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının gören vatandaşlar, "Odunlar var içeride izmarit atıldı sanırım" dedi.
Son Dakika Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu