ESENYURT'ta müşteri kavgası nedeniyle bir grubun taksi durağını basması sonucu yaşanan ve bir taksi şoförünün ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı.

Esenyurt'ta geçen yıl yaşanan olayla igili Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar taksi durağı işletmecisi Emrah Karadağ ile kahya Rahmi Kırım hazır bulundu. Haklarında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Emrah Karadağ, savunmasında şunları söyledi:

"Rahmi benim çalışanımdır. Geçen sene de durağıma saldırı olmuştu, bu konuyla ilgili karakola şikayette bulundum.Hukuk çerçevesinde hakkımı aradım. Olayın olduğu saatte ofisteydim, silah ve bağırma sesleri duydum. Ofisten koşarak, aşağı indim. Resepsiyondan dışarı çıktığımda durak önü çok kalabalıktı. Silah sesleri devam ediyordu. Taksilerin camları kırılıyordu, donup kaldım. Birkaç kişi üzerime yürüdü, bir dükkana sığındım ve polisi aramalarını söyledim. Sonrasında ise sitenin arkasına doğru kaçmaya başladım. Olay anında Rahmi'yi görmedim. İş yerimi korku ve panikle bırakıp, Gürpınar'a giderek geceyi burada geçirdim. Ailem panik olsun istemedim. Silahım yok, taşımam kullanmam. Haberlerde bir kişinin öldüğünü öğrendim ve eve gittim. Polisler evime gelmiş, beni arıyorlarmış, tekrar evden çıktım. Polisten kaçmamın nedeni daha önce saldırıya uğramama rağmen polislerin beni gözaltına almasıydı. Daha sonra baskın yapan grubun kendi aralarında Taner'i öldürdüklerini duydum. Bu olaydan sonra karşı taraf başkalarının iş yerlerine baskın yapıp, 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Maktulü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul emiyorum. İşletmem kapatıldı." "DAHA ÖNCE DE ATEŞ ETTİLER"Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Rahmi Kırım da "Emrah patronum, günlük 100 TL yevmiyeyle çalışıyordum. Olay günü şoförlerle birlikte oturuyordum. Durağın önünde iki araç durdu, içindekiler inip, küfür etti. Ben tanımıyorum. Kaçmaya başladım, ellerinde silah ve sopalar vardı. Ara yola kaçtım, bir eczaneye girerek, polisi arayın dedim. Daha sonra korkup kaçtım. Silahım yoktu, patronumla yan yana değildik. Ben kimseye silah sıkmadım. Bir defasında bir araç durağa doğru ateş ederek, kaçtı. Bu olay karakola intikal etti. Diğer taksi durağı ile aramızda husumet yoktu" dedi.

TANIK DİNLENDİDuruşmada tanık olarak dinlenen Levent Korkmaz, olayın gerçekleştiği durakta çalıştığını belirterek, "Olay günü durakta çay içerken üç sivil araç geldi. İçlerinden biri, 'Kim bu taksi durağının sahibi? Kim benim şoförümü vurdu?' dedi. Silahla ateş ettiler. Ben inşaat alanına kaçtım. Polisi aradım, gelenleri tanımıyorum. Patronlar durağın önünde değildi" diye konuştu.Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile diğer tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 18 Ağustos 2020 tarihinde aralarında maktul Taner Aras'ın da bulunduğu 3 sivil araçla birlikte 10 kişinin Şafak taksi durağına baskın yapmak için geldiği anlatıldı. Baskın yapan kişilerin küfür ettiği, sanık Rahmi Kırım'ın silahını doldur boşalt yaparak 5-6 defa ateş ettiği, sanık Emrah Karadağ'ın da 8-9 el ateş ettiği ve Taner Aras'ın öldüğü kaydedildi.