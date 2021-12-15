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ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ - Son Dakika

ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

15.12.2021 22:07

ESENYURT'ta bugün sahte içkiden 3'ü yabancı 6 kişinin zehirlenerek, öldü.

ESENYURT'ta bugün sahte içkiden 3'ü yabancı 6 kişinin zehirlenerek, öldü. Önceki gün de Özbekistan uyruklu kişinin ölmesiyle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü.

Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan polis ekipleri de Esneyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Özbekistan, Esenyurt, Aralık, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ - Son Dakika
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