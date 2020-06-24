Son dakika haberi | Esenyurt'ta sel faciası: 'odaya bir şey almaya gidiyorum' dedi mahsur kaldı
Son dakika haberlerine göre İstanbul DHA -ESENYURT'ta sel baskının evde mahsur kalarak hayatını kaybeden Suriyeli Ahmat Şaban'ın kuzeni yaşananları anlattı.
İstanbul DHA -ESENYURT'ta sel baskının evde mahsur kalarak hayatını kaybeden Suriyeli Ahmat Şaban'ın kuzeni yaşananları anlattı. Şaban'ın kuzenine "Sen çık, odadan bir şey alıp geliyorum" deyince içeride mahsur kaldığı öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan yağış Esenyurt'ta sele ve su baskınlarına neden oldu. Dakikalar içinde yükselen sular Pınar Mahalle'sinde çok sayıda ev ve iş yerini bastı. Bir binanın bodrum katında yaşayan Muhammed Yasir Isa ile misafir olarak eve gelen kuzeni Ahmat Şaban (31)evde mahsur kaldı. Engelli olan ve Suriye'deki iç savaşta bir bacağını kaybeden Muhammed Yasir Isa suların evi basmasıyla yere düşünce kuzeni Isa'yı kaldırarak dışarı çıkmasına yardımcı olmuş. Ahmat Şaban daha sonra kuzenine "Sen çık. Odadan bir şey alıp geliyorum" deyince içeride mahsur kalarak hayatını kaybetmiş. Yaşananları anlatan Muhammed Yasir Isa,"Ben odada telefonla konuşuyordum.Gittim kaldırdım 'gel su geldi' diye. 'Tamam geliyorum' dedi. Su gelince düştüm tek ayaklı olduğum için. Kaldırmış sen çık dışarı ben geleceğim dedi. Odaya gidip bir şey alacağım dedi. Su daha çok geldi. Kapıda kapandı. Oda da kalmış. Su da çok olduğu için kapıyı açamamış. Yardım istedik ama kurtaramadık" diye konuştu. 2 senedir Türkiye'de olan aslen Filistinli olan ve Suriye'den Türkiye'ye gelen Muhammed Yasir Isa bir bacağını da Suriye kaybettiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:41 Kaynak: DHA
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