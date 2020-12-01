Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişiler, araç ile geldikleri sokakta bulunan genç bir adamın üzerine kurşun yağdırdı. Bacağına kurşun isabet eden genç adam hastaneye kaldırıldı.

Olay bu akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme mahallesi 1945 sokak içinde yaşandı. İddiaya göre sokağa araç ile giren saldırgan şahıslar o sırada sokakta bulunan genç bir adamı hedef alarak ateş açtı. Genç adam bacağından aldığı isabetle yaralandı. Saldırgan şahıslar geldikleri araç ile hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunurken polis ekiplerinin konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.