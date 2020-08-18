Yol kapatmaya çalışan taksicilere polis müdahalesi: 1 gözaltı

Ersan SAN - Veysel TİMDU- İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Eylem yapan taksicilere ise polis izin vermedi.

Olay dün gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavgada Taner Aras (40) isimli taksici silahlı saldırıya uğradı. Aras vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise eylem yaptı. Doğan Araslı Bulvarı'nda saldırıyı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi. Eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alırken eylem kısa sürede son buldu.