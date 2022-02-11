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ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA

11.02.2022 10:33

ESENYURT'ta, bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi.

ESENYURT'ta, bir taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt Akbatı Mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişiyle taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA
ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA

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TEM Otoyolu, Esenyurt, kavga, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA TAKSİCİ VE YOLCUNUN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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