Son dakika haberi | ESENYURT'TA YANGIN; YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haberi | ESENYURT'TA YANGIN; YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

30.03.2021 13:34
Son dakika haberi | ESENYURT'TA YANGIN; YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 75 yaşındaki Hatice Erkılıç'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenyurt'ta, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 75 yaşındaki Hatice Erkılıç'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya da sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürümekte güçlük çeken 75 yaşındaki Hatice Erkılıç'ı dumanların arasından çıkarmayı başardı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede çıkan yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

HATİCE TEYZE İÇİN KOMŞULARI SEFERBER OLDU

Dumanların arasından kurtulan Erkılıç'ın yardımına komşuları koştu. Erkılıç için evlerinden tabure, battaniye, hırka getiren komşuları, yangın sönene kadar yaşlı kadının yanında bekledi.

"KİMİ BATTANİYE GETİRDİ, KİMİ SANDALYE GETİRDİ"Yangında büyük korku yaşayan Hatice Erkılıç, "Evde oturuyorduk. 'Ev yanıyor' deyip, aşağı indiler. Kendimizi aşağı attık. Beni itfaiyeler indirdi. Sağ olsun üzerime battaniye verdiler. Sağ olsun. Kimi battaniye getirdi, kimi sandalye getirdi" dedi.

"TEYZE ÜŞÜMESİN DEDİK"Yaşlı kadına yardım eden Neslihan Katırcı, "Teyzeyi görünce hırka, battaniye getirdik. Teyze üşümesin dedik. Biz de yangın olduğu için hemen kendimizi dışarı attık. Evde durmaya korktuk. Teyzeyi tanımıyorum, komşumuz." dedi.

Görüntü dökümü: -------------------Çatıdan çıkan dumanlar-Komşuların Hatice Erkılıç'ın üzerini örtmesi-Hatice Erkılıç'ın başında bekleyenler-Hatice Erkılıç ile röp-Komşu Neslihan Katırcı ile röp-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yangından çıkan bir kişinin olayı polise anlatması

-Genel ve detay


- İstanbul

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESENYURT'TA YANGIN; YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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