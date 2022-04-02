Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

02.04.2022 08:58

Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi.

ESENYURT'ta, yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşu çıktığı sırada bir anda duran 34 YZP 70 plakalı kamyon, bir anda geriye doğru gelmeye başladı. Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

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Esenyurt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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