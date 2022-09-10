Son dakika haberi | EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ARZU AR, TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanarak öldürülen Arzu Ar (33), toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur. Biz sensiz duramayız' diye feryat etti.

Dün sabah saatlerinde, Hendekyanı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı, 10 yaşındaki kızı Cemre Ar'ın gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Vatandaşlar tarafından Metin Ar etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Metin Ar Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarıyla 8 ay cezaevinden kalarak cezasını çeken Metin Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sabah saatlerinde Arzu Ar'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar'ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar'ın çocukları Cemre ve Alara (7) annelerinin tabutuna sarılarak, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur. Biz sensiz duramayız' diye feryat etti. Arzu Ar'ın cenazesi Geriş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)