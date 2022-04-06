Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

06.04.2022 09:39
Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Nisan Salı günü Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Esma Sedan (53) ile Nail Sedan (55) çifti henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Nail Sedan pompalı tüfekle eşi Esma Sedan'a ateş ederek yaraladı. Esma Sedan kanlar içerisinde yere yığılırken, Nail Sedan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada Nail Sedan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastane tedavi altına alınan Esma Sedan ise doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sedan'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. - AYDIN

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Jandarma, Nisan, Aydın, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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