Eşi ve eşinin patronunu öldüren sanığa 36 yıl hapis - Son Dakika

Ankara'da akaryakıt istasyonunda çalışan eşini ve eşinin patronunu öldüren sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Bekir A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatlar ile maktul yakınları salonda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, eşinin çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi ile mesajlaştıklarını fark ettiğini ve konuşmak için yanlarına gittiğini söyledi. Yanlarında gidince Mehmet Akif Daşyürek'in kendisine ağır sözler söylediğini iddia eden Bekir A., öldürme kastı olmamasına rağmen ateş ettiğini beyan etti.

Mahkeme, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Akif Daşyürek'i öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 36 yıla indirdi.

Ankara'da 2020 yılında yaşanan olayda Bekir A., eşinin çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek'le ilişkisi olduğu iddiasıyla eşini ve Daşyürek'i silahla vurarak öldürmüştü.

(Engin Yağcı/İHA)