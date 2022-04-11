Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI

11.04.2022 13:58

Son dakika haberine göre BALIKESİR'de uyuşturucu kullanıp silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne neden olan, kızı E.A. (11) ile yaralı kurtulan Fatih Akça'nın (40) hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı.

BALIKESİR'de uyuşturucu kullanıp silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne neden olan, kızı E.A. (11) ile yaralı kurtulan Fatih Akça'nın (40) hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı.

Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde 2 Nisan'da yaşanan olayda, hayvan besicisi ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. İddiaya göre, Fatih Akça, uyuşturucu alıp tabancayla intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde öldü. Yere düşen Fatih Akça, ayağında platin olduğundan tabancaya ulaşamadı ve bu kez de yatağın altındaki tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine de isabet etti. Kollarından yaralanan babayla kızı Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bulup yakınlarına teslim etti. Anne ile oğlunun cenazesi Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan E.A. ile A.A., Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

BÖBREK VE KARACİĞERİ BAĞIŞLANDI

Fatih Akça, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sırasında gerçekleşen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Akça, sonra da entübe edildi. Akça'nın dün gece de beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının organlarının bağışlanması kararı verdiği Fatih Akça'nın 2 böbrek ve karaciğeri, nakil işlemleri için Düzce ve Bursa illerine gönderildi. Akça'nın cenazesinin Susurluk'ta defnedileceği öğrenildi. (DHA)

Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: EŞİ VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KOCANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI - Son Dakika
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