Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Esenyurt'ta iki sene önce boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun Çoban, SEGBİS ile duruşmaya katılırken sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTİYORUM"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Dursun Çoban pişman olduğunu belirterek "Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eşim sürekli hakaret, küfür ediyordu. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Tahliye olup çalışmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Çoban'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihinde Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Mehtap Çoban'ın cansız bedeniyle karşılaştıklarına da yer verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda 42 yaşındaki Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası olduğu vurgulandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti.